«Известия»: завод загорелся на севере Москвы

На севере Москвы горит промышленное предприятия

На севере Москвы пожарные тушат промышленное предприятие, сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло в трехэтажном производственном здании на Сигнальном проезде. Команда и экстренные службы прибыли, указал источник.

Пожару присвоен уровень 1-БИС, когда на месте пожара работают четыре отделения спасателей.

Накануне в Екатеринбурге горела поликлиника, обошлось без жертв.