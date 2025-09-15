Спасатели нашли тело погибшего при крушении катера на Волге в Татарстане

Спасатели обнаружили тело мужчины 1971 года рождения, который погиб в результате опрокидывания прогулочного катера на реке Волге в Татарстане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

12 сентября в Зеленодольском районе во время вечеринки по случаю дня рождения опрокинулся прогулочный катер. В результате ЧП погибли 4 человека. Тела двух погибших девушек уже нашли. В момент трагедии на борту было 7 человек, однако катер рассчитан на 6.

Катер Velvette 20 был обнаружен на глубине 17 м и на расстоянии 500 м от берега. Было извлечено тело мужчины. Поиск пропавшего 1979 года рождения продолжается.

К поискам привлечены 22 сотрудника МЧС и 11 единиц спецтехники, в том числе беспилотники.