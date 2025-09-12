Число жертв при опрокидывании катера в Татарстане выросло до четырех человек

Спасатели продолжают работать в Зеленодольском районе Татарстана, где катер с семью пассажирами перевернулся во время празднования дня рождения. Предварительно известно, что число погибших увеличилось с трех до четырех человек, сообщает SHOT .

Тела двух погибших девушек уже нашли. Тела еще двух без вести пропавших пассажиров катера продолжают искать компетентные специалисты.

Согласно оперативной информации, судно было перегружено, а пассажиры находились на борту без спасательных жилетов. В итоге избежать трагедии не удалось. Самостоятельно сумели спастись только трое участников празднования. Они выбрались на берег.

Уточняется, что данный катер был рассчитан максимум на шесть человек. В момент трагедии на борту было семь человек.

