Спасатели ликвидировали последствия падения дерева на автомобиль в Чехове

Инцидент произошел около девяти часов вечера в районе поворота на жилищный комплекс «Русское поле» в Чехове. Водитель автомобиля «Мазда» сообщил, что во время движения на его машину упало дерево, повредив крышу и капот. Сам водитель не пострадал, однако дерево полностью перегородило проезжую часть.

На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена спасателей 311-й пожарно-спасательной части. Специалисты распилили дерево, освободили автомобиль и убрали остатки древесины с дороги. После этого движение по автотрассе было восстановлено.

Заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин отметил, что спасатели действовали быстро и слаженно, обеспечив безопасность на участке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.