Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле третьего погибшего

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Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле еще одного погибшего, сообщается в Telegram -канале МЧС России.

«Всего, к сожалению, погибли три человека», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв газа.

Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после ЧП в Нижнем Тагиле. При этом, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.