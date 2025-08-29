Спасатели больше суток не могут найти пожилого москвича, заблудившегося в лесу

78-летний житель деревни Юрьево в Новой Москве Дмитрий О. накануне отправился за грибами в лес и заблудился. Его не могут найти ни с помощью собак, ни с помощью вертолета, сообщает SHOT .

Грибник ушел из дома около 12:00 в четверг. Собрав грибы в лесу, он решил вернуться, но понял, что не узнает этих мест. Он попытался самостоятельно отыскать дорогу, но не смог.

У мужчины был с собой кнопочный телефон. Он дозвонился до МЧС и сообщил, что заблудился. Вечером спасатели отправились его искать. Они задействовали собак, но животные не учуяли следов пенсионера.

Утром к поискам мужчины привлекли вертолет, однако и это не помогло. Тогда спасатели решили применить коптер.

Отмечается, что мужчина иногда выходит на связь, но его местоположение до сих пор неизвестно. При себе у него есть вода.

