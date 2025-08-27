Заблудившейся женщине помогли выбраться из леса в Домодедове

Недавно в Подольском лесничестве произошел случай, который стал примером единства и быстроты реагирования различных служб. В дежурную службу городского округа Домодедово поступил сигнал о том, что 89-летняя женщина нуждается в помощи в районе села Введенское. Она отправилась на прогулку в лес, чтобы собирать грибы, но, к сожалению, потеряла равновесие и упала в овраг, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На вызов немедленно отреагировали волонтеры отряда «Лиза Алерт», сотрудники МЧС и лесной охраны. Поиски оказались непростыми — нестабильная геолокация телефона усложняла задачу. Тем не менее, благодаря слаженным действиям спасателей, женщину удалось найти. Она была очень слаба и истощена после долгого ожидания помощи. Спасатели выносили ее из леса более часа, проявляя невероятное терпение и заботу.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно правильно собираться в лес. Вот несколько рекомендаций:

Телефон: убедитесь, что он полностью заряжен и имеет установленные навигаторы.

Одежда: выбирайте яркие цвета, чтобы вас было легче заметить, и подбирайте одежду по погоде.

Питание: возьмите с собой минимум 0,5 литра воды и немного еды — шоколад или энергетический батончик.

Свисток или зеркало: эти предметы помогут подать сигнал о помощи, если вы потеряетесь.

Сообщите родным: обязательно расскажите близким, куда идете и когда планируете вернуться.

Если вдруг вы потерялись в лесу, не паникуйте. Остановитесь на месте, позвоните по номеру 112 или своим родным и оставайтесь на месте до прибытия помощи. Помните, что спокойствие и четкие действия — залог успешного выхода из любой ситуации.

Этот случай стал напоминанием о важности подготовки к походам на природу и о том, как важно проявлять заботу друг о друге. Спасение пожилой женщины — это не только успех всех участников операции, но и пример того, как сообща мы можем преодолевать трудности и помогать тем, кто попал в беду.

