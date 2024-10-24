Сожженная техника и горы трупов: боевиков ВСУ выбили из Ольговки под Курском
«РВ»: российские войска выбили бойцов ВСУ из Ольговки в Курской области
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Солдаты ВС РФ освободили от украинских подразделений населенный пункт Ольговка в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Улицы поселка и его окрестности завалены телами солдат противника и уничтоженной военной техникой, в том числе и из стран НАТО. На опубликованных видео можно увидеть сожженные бронетранспортеры, танки и боевые машины пехоты.
Поселок Ольговка от ВСУ зачищал мотострелковый полк ВКС РФ.
Ранее под Курском спецназ Росгвардии уничтожил автомобиль с украинской диверсионно-разведывательной группой. Она пыталась войти в лес.