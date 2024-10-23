Под Курском спецназ Росгвардии ликвидировал автомобиль ДРГ при заходе в лес

В Курской области украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на военном автомобиле пыталась проникнуть в один из лесов, но была ликвидирована спецназом, этот момент попал на видео, сообщает Росгвардия .

Бойцы Росгвардии с помощью дрона обнаружили неизвестное транспортное средство. Позднее стало понятно, что автомобиль принадлежит ДРГ ВСУ, которая хотела проникнуть в один из лесов в Курской области.

Российские военные сопровождали ДРГ противника до места спешивания бойцов, после чего произвели точный удар при помощи FPV-дрона. На опубликованных кадрах видно, как спецназовцы берут цель на прицел и направляют в ее сторону беспилотник, затем происходит взрыв.

Проникновение противника в лес Курской области предотвращено. Российские военные продолжают вытеснять и ликвидировать формирования ВСУ на территории нашей страны.