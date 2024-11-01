Советника Пушилина попытались убить дроном

Украинские военные с помощью беспилотника атаковали автомобиль советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Он не пострадал, сообщает ТАСС .

В ходе атаки повреждения получил автомобиль соратника руководителя ДНР Дениса Пушилина. По словам Кимаковского, сам он не получил ощутимых травм, хотя ему «просто повезло».

«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти [от удара]. Я бы сказал, что просто повезло», — сказал советник Пушилина.

31 октября украинский дрон убил рабочего в Белгородской области. Беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику, работающую в поле в Валуйском муниципальном округе. В результате атаки погиб один из работников сельхозпредприятия и пострадал его коллега, заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.