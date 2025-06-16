«Совершали преступление? Нет, конечно»: видео с убийцей тещи в Севастополе

Полиция Севастополя опубликовала видео с мужчиной, задержанным по подозрению в убийстве бывшей тещи. На кадрах задержанный отрицает, что зарезал мать своей экс-супруги.

В ролике также показан рассказ одного из очевидцев случившегося. Мужчина рассказал, что ехал на машине и заметил, как женщину ударили ножом. Когда он покинул авто, из горла жертвы уже хлынул «фонтан крови».

Очевидец попытался оказать первую помощь раненой, после чего самостоятельно обезвредил вооруженного ножом подозреваемого и задержал его. После этого злоумышленника передали полицейским.

На видео подозреваемого спрашивают, понимает ли он, за что его задержали. В ответ на это задержанный, сидя в рубашке со следами крови, отвечает отрицательно.

«Нет, конечно», — сказал предполагаемый убийца в ответ на вопрос, совершал ли он преступление.

Убийство женщины произошло 16 мая в районе садового некоммерческого товарищества «Риф» в Севастополе. По данным СМИ, мужчина напал на бывшую тещу с ножом и перерезал ей горло. Он мог сделать это из-за замечания.