Россиянин вскрыл глотку теще из-за замечания

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В районе мыса Фиолент в Севастополе зять напал на тещу с ножом на глазах очевидцев, сообщает Baza . Женщина погибла на месте.

Предварительно, нападавший — 46-летний Сергей. По информации Baza, он набросился на мать жены с ножом и нанес ей несколько ударов в шею.

На место происшествия приезжала скорая помощь, однако спасти раненую не удалось. Пострадавшая потеряла много крови и скончалась.

По данным Mash, предполагаемый убийца задержан. Издание со ссылкой на очевидцев утверждает, что подозреваемый — бывший муж дочери погибшей. Как пишет СМИ, мужчина зарезал женщину из-за замечания о том, что он был пьян.

«Женщина пожилого возраста была вместе с внуком», — добавляется в статье.