Сотрудницу RT развели на 627 тыс рублей от имени гендиректора канала

Неизвестные обманули 68-летнюю сотрудницу Russia Today от имени генерального директора канала Алексея Николова. Пострадавшей заявили, что она якобы попала в списки экстремистов, сообщает Baza .

Инцидент произошел 5 ноября. Марии (имя изменено) пришло сообщение в мессенджере Telegram пришло сообщение от неизвестного, который представился гендиректором RT Алексеем Николовым. Злоумышленник сообщил, что в ФСБ ему огласили список сотрудников, подозреваемых в экстремистской деятельности, добавив, что в ближайшее время силовики свяжутся с Марией.

Спустя некоторое время женщине позвонил неизвестный, который представился «куратором из ФСБ». Мужчина рассказал, что деньги Марии могут направить на поддержку экстремистов. Затем «финансовый менеджер» проинструктировал Марию, как перевести деньги на «безопасный счет».

В итоге сотрудница RT купила смартфон, скачала мобильное приложение, сняла со своих счетов 627 тыс. рублей и через банкомат перевела их мошенникам. Лишь через несколько часов женщина поняла, что ее обманули.