Сотрудница территориального Росреестра брала взятки в Подмосковье

Подмосковные следователи завершили расследование дела, возбужденного в отношении главного специалиста-эксперта Пушкинского отдела Росреестра, которая брала взятки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

57-летнюю женщину обвиняют по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Ей вменяют три эпизода взятки.

По данным следствия, сотрудница территориального Росреестра получала взятки от риелторов за то, что проводила консультации и проверяла документы перед их подачей на регистрацию. Таким образом, она незаконно помогала взяткодателям, ускоряя их сделки и избегая приостановок.

Следователи выяснили, что женщина получила деньги от трех человек, которые работают в сфере недвижимости, в период с марта 2020 по май 2023 года. Общая сумма взяток составила 203 тыс. рублей.

Уголовное дело уже передали в суд.

Ранее в Подмосковье экс-главе Серпухова предъявили обвинение по делу о коррупции. По данным следствия, он получал взятки на общую сумму более 9,8 млн рублей.