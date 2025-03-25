В Подмосковье экс-главе Серпухова предъявили обвинение по делу о коррупции

Следователи Подмосковья задержали и предъявили обвинение по делу о коррупции экс-главе городского округа Серпухов Сергею Никитенко. Представители второго управления ГСУ СК РФ по Подмосковью выдвинули обвинения в получении незаконных вознаграждений значительного и особо значительного объема согласно статьям 290 УК (пункты «а, в» части 5 и часть 6), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области .

По данным следствия, в течение первой половины 2024 года фигурант, исполняя обязанности градоначальника, получал взятки. В данный момент подозреваемый находится под стражей после предъявления официальных обвинений в совершении инкриминируемых деяний на общую сумму более 9,8 млн рублей.

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов о содержании подозреваемого в следственном изоляторе до конца мая 2025 года. Расследование включало допросы участников, очные ставки и обыски помещений.

Один из контрактов касался модернизации городской системы освещения, другой был связан с уборкой снега с благоустроенных территорий Серпухова.