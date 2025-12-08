Сотрудница SPA-салона в Москве родила прямо перед приемом клиентки

Сотрудница столичного SPA-салона решила привести себя в порядок перед процедурой для клиентки, но внезапно родила. Тайку госпитализировали, сообщает «112» .

32-летняя женщина готовилась к приему клиентки, но внезапно у нее начались преждевременные роды. Она родила ребенка прямо в салоне.

Малыш родился недоношенным, с очень маленьким весом. Мать и ребенка в срочном порядке доставили в перинатальный центр. Их здоровьем уже занимаются врачи.

Ранее консультант регионального департамента внутренней политики, кандидат философских наук Павел Суслонов заявил студентам, что девочкам нужно рожать от насильников. По его словам, детей можно отдавать в дом малютки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.