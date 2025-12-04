«Есть дом малютки»: в Екатеринбурге девочкам предложили рожать от насильников

Чиновник Суслонов: рожденных от насильников детей можно отдавать в дом малютки

Консультант регионального департамента внутренней политики, кандидат философских наук Павел Суслонов заявил студентам, что девочкам нужно рожать от насильников. По его словам, детей можно отдавать в дом малютки, сообщает «Уральский меридиан» .

Суслонов выступил перед студентами Свердловского медицинского колледжа во время дискуссии о запрете абортов. Он ответил на вопрос, что делать девочкам, которые забеременели от насильника, и подчеркнул — это его мнение как гражданина, а не чиновника.

«У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки», — заявил Суслонов.

Ранее в Саратовской области митрополит Саратовский и Вольский Игнатий подписал указ о прикреплении священников к женским консультациям для духовной работы с пациентками. Они будут отговаривать женщин от абортов.

