Сотрудница «АЛРОСЫ» и ее сын воровали алмазное сырье для контрабанды в Армению

Сотрудница «АЛРОСЫ» и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании

Сотрудницу добывающей компании «АЛРОСА» Валентину М. и ее сына и посредника Алексея М. обвинили в незаконном обороте драгоценных камней. Они воровали алмазное сырье, чтобы потом отправить его в Армению, сообщает пресс-служба СУ СК России по городу Москве.

Мать и сын совершали преступления в период с сентября прошлого года по январь 2025 года. Валентину М. задержали при попытке похитить очередную партию алмазов стоимостью 1,7 млн рублей.

Также задержан ее сын, выступавший посредником, Арман С и Армен П., которые осуществляли контрабанду драгоценных камней. Во время обысков следователи изъяли документы и 200 тыс. карат технического алмазного сырья, чтобы подменить качественный материал на дешевый.

У преступников также обнаружили деньги и дорогую ювелирную продукцию известных мировых брендов. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства преступления и ищут остальных людей, причастных к нему.

В отношении фигурантов возбудили дела по ч. 4 ст 158 УК РФ (кража) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).

Ранее полицейские задержали в Турции преступную группу из 20 человек, похитивших со счетов туристов, которые отдыхали на курортах, свыше 29 млн долларов (около 2 млрд рублей).