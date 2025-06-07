Мошенники в Турции украли с карт туристов 29 млн долларов

Полицейские задержали в Турции преступную группу из 20 человек, похитивших со счетов туристов, которые отдыхали на курортах, свыше 29 млн долларов (около 2 млрд рублей), сообщает Lenta.ru .

Как пишет Anadolu, силовики начали расследование по фактам краж после получения сведений от госбанка о подозрительных движениях на счетах. Жандармерия смогла узнать, что главарем банды, скорее всего, был владелец отеля в Кушадасы. Бизнесмен делился информацией с карт путешественников, бронировавших номера, с другими отелями, а также компаниями по прокату машин.

Когда зарубежные гости возвращались домой, то с их банковских карт списывали деньги якобы в счет оплаты проживания и аренды.

Еще турецкие следователи выяснили, что некоторые злоумышленники из банды получали данные в других странах. Украденные средства преступники использовали, чтобы приобретать недвижимость и продавать ее для получения наличных.

Всего преступной группе удалось обмануть 268 иностранцев.