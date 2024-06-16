Сотрудники ростовского СИЗО могли помочь террористам сбежать

​Сотрудники внешнего персонала ростовского СИЗО-1 в Ростове-на-Дону могли помочь террористам в организации побега. В настоящее время изолятор переполнен заключенными, сообщает Mash .

​Данную версию рассматривают правоохранительные органы. В качестве пособников захватчиков работников столовой, завхозов, уборщиков и других сотрудников СИЗО.

На сегодняшний день изолятор переполнен: при лимите в 500 человек там сидит почти 900 заключенных.

Рано утром в воскресенье 6 человек сбежали из камер захватили двух сотрудников изолятора в Ростове. Террористы заявили о своей принадлежности к «ИГ»*, а также требовали машину, оружие и возможность уехать из России.

Всех захватчиков ликвидировали при штурме спецназа. В результате операции незначительное ранение получил один из сотрудников ФСИН. Заложники не пострадали и были освобождены.

*террористическая организация, запрещенная в России.