Сотрудники Радиотехнического института похитили 130 млн рублей на госзаказе

Следователи наложили арест на имущество двух сотрудников ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца». Их подозревают в хищении 130 млн рублей во время исполнения государственного оборонного заказа, сообщает Информационный центр СК России .

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, организованном в составе преступной группировки с причинением ущерба в особо крупном размере. Обвиняемые — исполнительный директор института Вячеслав Лобузько и заместитель главного конструктора Владимир Финкельштейн.

По версии следствия, они похитили более 130 млн рублей, которые были выделены на производство опытно-конструкторских работ по оборонному госзаказу.

Суд удовлетворил ходатайство об аресте имущества фигурантов — квартир в Москве с машино-местами и денежных средств в размере более 65 млн рублей. Расследование контролирует Главное военное следственное управление СК РФ.

Ранее троим подозреваемым в многомиллионном хищении имущественного комплекса Минобороны России избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный комплекс расположен в Балашихе и состоит из 15 объектов недвижимости. Его стоимость оценивается в 244 млн рублей.