Сотрудники Новолипецкого металлургического комбината не пострадали при атаке ВСУ

В понедельник ВСУ с помощью дронов атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Никто из сотрудников предприятия не пострадал, сообщает пресс-служба группы НЛМК.

Всего зафиксировали 4 прилета БПЛА. С начала года комбинат атаковали 10 беспилотников. Они были направлены на производственные сооружения, два дрона уничтожили до промплощадки.

«Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

В этот раз беспилотники-камикадзе самолетного типа с 2–3,5 кг взрывчатки на борту посадили в 2 км от предприятия. Обломки незначительно повредили один из домов в частном секторе.