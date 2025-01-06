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Сотрудники МЧС спасли свинью с поросятами из горящего амбара под Вологдой

Свиноматку с выводком спасли при ликвидации возгорании в хозпостройке на территории частного дома в Вологодской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели вывели из горящего сарая кур и поросят, однако крупнейшая свиноматка с поросятами отказывалась покидать хлев.

«Мы ее (свиноматку-ред.) втроем выталкивали. Когда вывели, думали, что обгорела. Оказалось, она черной породы», ― рассказал пожарный Анатолий Стулов.

Общая площадь пожара составила 50 кв. м. К ликвидации возгорания в хозпостройке были привлечены 13 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.

Ранее сотрудники МЧС России спасли корову, которая провалилась под лед на одном из водоемов в Алтайском крае.