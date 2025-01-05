сегодня в 17:05

На Алтае сотрудники МЧС спасли корову из ледяной ловушки

В Алтайском крае сотрудники МЧС России спасли корову, которая провалилась под лед на одном из водоемов, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в населенном пункте Волчиха. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что животное провалилось в полынью.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС вытащили испуганную буренку из ледяной воды.

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