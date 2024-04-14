Сотрудники МЧС РФ пострадали в результате атаки дрона ВСУ в ДНР

В ДНР после атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС России. Одну пожарную автоцистерну полностью уничтожили, у второй есть повреждения, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

11 апреля в Никитовском районе Горловки огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в частном доме. Он произошел после сброса взрывоопасного предмета.

Во время тушения возгорания случилась повторная атака дрона. В ходе нападения пострадали два сотрудники МЧС РФ. Они уже получают необходимую медпомощь.

Ранее российские военные атаковали ФАБами расположение ВСУ в Сумах.