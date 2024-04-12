Российские военные атаковали ФАБами расположение ВСУ в Сумах

По месту расположения украинских военных в Сумах был нанесен удар ФАБами (фугасными авиабомбами - ред.), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале .

На место атаки выехали спасатели и скорая медицинская помощь. На месте взрыва виднеется столб дыма.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по важному объекту в Харькове. Речь идет про авиаремонтный завод.

По неподтвержденной информации, на заводе есть складские подземные помещения. Там украинские военные изготавливают в том числе дроны.