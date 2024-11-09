сегодня в 20:06

Сотрудники МЧС потушили пожар площадью 150 «квадратов» в автосервисе в Москве

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в автосервисе, расположенном на Перовском проезде, 54, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.