Сотрудники МЧС потушили пожар площадью 150 «квадратов» в автосервисе в Москве
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Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в автосервисе, расположенном на Перовском проезде, 54, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Общая площадь пожара в автосервисе составила 150 квадратных метров. Горел второй этаж автомастерской.
Что стало причиной пожара, который попал на видео, предстоит установить в ходе специальной экспертизы.
В результате происшествия никто не пострадал.