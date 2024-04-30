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Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Раменском округе

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на складе пластиковых труб в Раменском городском округе. Специалисты смогли не допустить распространения огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

В настоящее время общая площадь пожара составляет 2,3 тыс. кв. метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Сотрудники прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств пожара на территории промышленного предприятия в Раменском городском округе.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в подмосковном Раменском округе загорелся склад с пластиковыми трубами. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Усложняет тушение пожара высокая пожарная нагрузка​.