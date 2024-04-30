В Раменском округе загорелся склад с пластиковыми трубами

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Мощный пожар произошел на складе с пластиковыми трубами в Раменском округе

В подмосковном Раменском округе загорелся склад с пластиковыми трубами. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Площадь пожара в настоящее время составляет 2 тыс квадратных метров.

Однако усложняет тушение пожара высокая пожарная нагрузка​. На месте происшествия работают 70 специалистов и 22 единицы техники.

Самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет, но информация уточняется.