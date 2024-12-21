Сотрудники МЧС ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Рыльску

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Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидацию последствий ракетного удара украинских сил по городу Рыльску в Курской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные ликвидируют возгорание в социальном объекте, который оказался разрушен в результате атаки ВСУ.

В министерстве отметили, что в настоящее время все очаги пожаров в городе потушены, сотрудники МЧС проводят проливку конструкций.

В пятницу украинские военнослужащие ударили по Рыльску американскими ракетами из РСЗО HIMARS. В результате атаки ВСУ погибли 6 человек. Без тепла остались 88 домов, часть жилья — без газа.