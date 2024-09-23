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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в старинном здании у Московского Кремля

Пожар в здании в Большом Черкасском переулке у Московского Кремля ликвидирован. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло в реконструируемом здании на площади 150 кв. м.

Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар.

О возгорании у Московского Кремля стало известно вечером 23 сентября. Вокруг места ЧП собралась толпа. Многие люди снимали происходящее на смартфоны.