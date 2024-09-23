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Пожар вспыхнул в старом здании рядом с Московским Кремлем

В Москве в Большом Черкасском переулке горит старое здание. Вокруг собралось много людей, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Белый дым виднеется рядом с Кремлем. По предварительным данным, загорелась кровля старого здания. Столб дыма поднимается в небо.

На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли экстренные службы. Работают пожарные, полиция и медики.

Вокруг собралась толпа. Многие люди снимают происходящее на смартфоны.