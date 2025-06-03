Сотрудники ФСБ задержали террориста-разведчика в Петербурге
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В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали разведчика украинской террористической организации, который собирал сведения о военных и промышленных объектах, сообщает РЕН ТВ.
Задержанным оказался местный житель 1993 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности. Петербуржец собирал данные о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях на территории Северной столицы и Ленинградской области.
Затем задержанный передавал сведения террористической организации «Атеш»*, представители которой неоднократно совершали диверсии на территории России.
В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который изготовил мощное взрывное устройство для совершения диверсионно-террористических актов.
* Организация признана террористической и запрещена в России.