Сотрудники ФСБ задержали террориста-разведчика в Петербурге

сегодня в 19:05

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали разведчика украинской террористической организации, который собирал сведения о военных и промышленных объектах, сообщает РЕН ТВ .

Задержанным оказался местный житель 1993 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности. Петербуржец собирал данные о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях на территории Северной столицы и Ленинградской области.

Затем задержанный передавал сведения террористической организации «Атеш»*, представители которой неоднократно совершали диверсии на территории России.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который изготовил мощное взрывное устройство для совершения диверсионно-террористических актов.

* Организация признана террористической и запрещена в России.