В Крыму задержали агента украинских спецслужб, изготовившего мощную бомбу

сегодня в 16:45

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб, который изготовил мощное взрывное устройство для совершения диверсионно-террористических актов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Установлено, что житель Феодосии 1965 года рождения добровольно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ). По заданию куратора задержанный изъял из тайников компоненты и с помощью инструкции собрал самодельное взрывное устройство. Изготовленную бомбу он заложил в тайник в Балаклавском районе Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В настоящее время задержанный заключен под стражу.

Ранее Служба безопасности Украины заявила об очередной атаке на Крымский мост. Украинские спецслужбы якобы подорвали подводную опору сооружения.