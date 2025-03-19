Сотрудники ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ

Сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ задержали начальника радиотехнической службы Военно-морского флота (ВМФ) РФ капитана первого ранга Олега Лопатиева по подозрению в коррупции, сообщает «Коммерсант» .

Служба, возглавляемая Лопатиевым, является структурным подразделением Главного командования ВМФ РФ. В ее задачи входит установка, обслуживание и эксплуатация радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, судах, базах и в учреждениях флотов.

Кроме того, специалисты службы обеспечивают надежную защиту радиотехнических систем и средств связи флотов, а также, при необходимости, способны нарушить работу аналогичных систем противника.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал Лопатиеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали экс-руководителя управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу генерал-майора Александра Бережного.