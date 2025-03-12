ФСБ задержала в Москве бывшего высокопоставленного полицейского

В российской столице силовики провели задержание экс-руководителя управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщает Baza .

Задержание 49-летнего Бережного провели сотрудники ФСБ. Силовики предполагают, что мужчина в 2023 году дал поручение принять работы по ремонту здания полиции, которые на самом деле никто не выполнял.

Еще следствие считает, что Бережной мог поставить на учет по подложным бумагам служебный катер «Нептун 550», после чего применял его в личных целях.

Бережной занял должность руководителя управления в 2017 году, ушел с поста он осенью 2024 года.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в попытке дать крупную взятку гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин попросил отправить его на СВО. Он говорит об этом уже во второй раз.