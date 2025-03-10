Обвиняемый во взятке гендиректор «Фонбета» Анохин просит отправить его на СВО

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин, которого обвиняют в попытке дать крупную взятку, попросил отправить его в зону спецоперации. Свою просьбу он повторяет уже во второй раз, сообщает Sport Baza .

Первый раз он попросился на СВО уже через несколько дней после задержания. Следователи не готовы удовлетворить его просьбу. Анохина обвиняют в попытке дать 60 млн рублей, чтобы силовики не занимались вопросом хищений на его прежних местах работы.

Мужчину задержали 29 января, хотя в разработку спецслужб он попал еще в 2022 году. Тогда проверку приостановили, но возобновили в декабре 2024 года. В тот момент Анохин и попытался заплатить силовикам.

В материале РИАМО рассказываем, за что задержали экс-главу «Фонбета» и сколько лет заключения ему грозит.