Обвиняемый во взятке гендиректор «Фонбета» Анохин просит отправить его на СВО
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Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин, которого обвиняют в попытке дать крупную взятку, попросил отправить его в зону спецоперации. Свою просьбу он повторяет уже во второй раз, сообщает Sport Baza.
Первый раз он попросился на СВО уже через несколько дней после задержания. Следователи не готовы удовлетворить его просьбу. Анохина обвиняют в попытке дать 60 млн рублей, чтобы силовики не занимались вопросом хищений на его прежних местах работы.
Мужчину задержали 29 января, хотя в разработку спецслужб он попал еще в 2022 году. Тогда проверку приостановили, но возобновили в декабре 2024 года. В тот момент Анохин и попытался заплатить силовикам.
В материале РИАМО рассказываем, за что задержали экс-главу «Фонбета» и сколько лет заключения ему грозит.