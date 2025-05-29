Сотрудники ДПС в Подмосковье нашли потерявшего память мужчину
В округе Лосино-Петровский экипаж ДПС нашел неизвестного мужчину, который был один вдали от города на дороге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.
При разговоре выяснилось, что мужчина не помнил, кто он и куда идет.
Для обеспечения безопасности и оказания гражданину необходимой помощи его доставили в областной центр социальной адаптации.
Ранее мошенники довели до суицида профессора МГУ. Он передал преступникам более 50 млн рублей.