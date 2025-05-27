«Он был зомбирован»: как мошенники довели до суицида профессора МГУ

Бывшая жена экс-профессора МГУ, который совершил суицид после передачи мошенникам более 50 млн рублей, заявила, что мужчина «был просто зомбирован». Преподаватель отрицал, что у него есть проблемы и «очень профессионально» все скрывал, сообщает RT .

Женщина рассказала, что у ее экс-супруга был дополнительный телефон, по которому он общался с аферистами. Дочь экс-профессора также призналась, что отец не рассказывал ей о своих проблемах. Более того, когда родные стали замечать звонки риэлторов и подозревать, что глава семейства решил продать две квартиры в Москве, он утверждал, что не проводит никаких сделок с недвижимостью. Также экс-профессор отказывался идти в полицию.

«Он просто был зомбирован. Он говорил нам: „Да вы что, все в порядке, все отлично…“ Не знаю, что сейчас предпринимают мошенники, но человек полностью все отрицал», — рассказала бывшая супруга.

По словам женщины, по факту случившегося с профессором возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители также рассматривают вопрос о возбуждении дела по статье о доведении до самоубийства.

СМИ писали, что бывший профессор МГУ Борис Б. отдал мошенникам 52 млн рублей, после чего совершил суицид. Тело педагога нашел его товарищ.