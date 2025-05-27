Бывший профессор МГУ отдал мошенникам 52 млн руб и совершил суицид

Бывший профессор экономического факультета МГУ Борис Б. отдал мошенникам 52 000 000 рублей, лишившись сбережений и недвижимости. После этого педагог совершил суицид, утверждает Mash .

Мошенники обманули педагога еще в начале мая. Мужчине позвонили неизвестные, назвавшиеся правоохранителями, которые убедили его перевести все деньги на «безопасный счет». Сперва преподаватель отдал аферистам 34 млн руб, после чего перечислил им еще 18 млн рублей. Вскоре после этого мужчина совершил суицид.

Труп бывшего профессора обнаружил его товарищ. В кармане у мертвеца лежала бумага о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Прочие обстоятельства самоубийства экс-профессора МГУ выясняются.

Ранее украинские телефонные мошенники довели до суицида 18-летнего студента Физтеха.