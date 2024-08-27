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Сотрудника полиции избили на Котельнической набережной в Москве

Мужчина отказался выполнять законные требования сотрудника полиции и избил его. Инцидент произошел 25 августа на Котельнической набережной в Москве, сообщает пресс-служба столичного СК.

Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурант был задержан. Ему предъявили обвинение.

С мужчиной провели следственные действия. Он полностью признал вину в ходе допроса и раскаялся в содеянном.

Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательной базы.

Ранее задержанный за дебош нелегальный мигрант из США избил сотрудника правоохранительных органов в Москве. Он набросился на капитана полиции с кулаками.