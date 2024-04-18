Сотрудник промпредприятия в Ростовской области получил ранения при падении БПЛА

Здание промышленного назначения в Каменске Ростовской области оказалось повреждено после падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В своем Telegram-канале Голубев рассказал, что один сотрудник предприятия получил порезы, ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации пострадавший отказался.

По факту ЧП проводят следственные мероприятия.

Ранее средства ПВО сбили за ночь ракеты «Точка-У», реактивные снаряды Vampire, малоразмерные воздушные шары и украинские беспилотники над российскими регионами.