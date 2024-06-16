Сотрудник ФСИН был ранен при штурме СИЗО в Ростове-на-Дону

Один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где была ликвидирована группа террористов, сообщает РИА Новости .

«Один сотрудник ФСИН получил незначительное повреждение, но там царапина», — заявили в правоохранительных органах.

В воскресенье 6 человек сбежали из камер захватили двух сотрудников ростовского изолятора. Террористы требовали автомобиль, оружие и возможность уехать из России. Захватчики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству»*.

Всех террористов ликвидировали при штурме спецназа. Захваченные сотрудники исправительного учреждения освобождены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

*террористическая организация, запрещенная в России.