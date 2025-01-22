Сотрудник банка похитил 180 млн рублей из ячейки клиента в Москве

В Москве сотрудник банка похитил 180 млн рублей из индивидуальной ячейки клиента. Злоумышленника задержали сотрудники полиции, сообщает «МВД Медиа» .

Выяснилось, что сотрудник банка выносил деньги из банковского хранилища частями. При этом последние 35 млн рублей преступник перевел в криптовалюту.

Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов при попытке покинуть страну.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение в особо крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее стало известно, что компания похитила из бюджета Подмосковья 47 млн рублей, предоставляя в Минкультуры ложные документы.