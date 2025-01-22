Сотрудник банка похитил 180 млн рублей из ячейки клиента в Москве
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В Москве сотрудник банка похитил 180 млн рублей из индивидуальной ячейки клиента. Злоумышленника задержали сотрудники полиции, сообщает «МВД Медиа».
Выяснилось, что сотрудник банка выносил деньги из банковского хранилища частями. При этом последние 35 млн рублей преступник перевел в криптовалюту.
Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов при попытке покинуть страну.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение в особо крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее стало известно, что компания похитила из бюджета Подмосковья 47 млн рублей, предоставляя в Минкультуры ложные документы.