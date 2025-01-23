Сотни жителей Железногорска ищут таинственно пропавшую 10-летнюю девочку

Более 100 жителей Железногорска в Курской области отправились на поиски таинственно пропавшей 10-летней Мирославы Зуевой. Она исчезла после визита к подруге, сообщает Baza .

22 января девочка вышла из дома и направилась в соседний подъезд к подруге. Вечером Мирослава пошла обратно, но так и не вернулась, хотя ребенку нужно было пройти из подъезда в подъезд.

Родители сразу же обратились в полицию. Поиски продолжались всю ночь. Мирославу искали не только мама и папа, но и волонтеры, спасатели и полиция, однако следов девочки так и не нашли.

Телефон школьницы остался дома, поэтому отследить ее местонахождение не получится. Мирославу не видели уже более 15 часов, поиски продолжаются. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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