Без вести пропавшая спортсменка Цомартова может быть в Грузии

В соцсетях появилась новая информация о судьбе Анны Цомартовой — спортсменки, исчезнувшей около года назад. Есть вероятность, что она находится на территории Грузии, пишет SHOT .

Неожиданный поворот в деле произошел, когда знакомые спортсменки обнаружили интернет-сообщество, специализирующееся на помощи в выезде из России. При попытке близких Анны получить какую-либо информацию о ней, модератор группы сообщил, что якобы сама Цомартова ранее обращалась к ним за помощью в пересечении границы.

Достоверность этой информации остается под вопросом, так как предполагаемые информаторы требуют денежное вознаграждение прежде, чем предоставить родственникам более детальную информацию о местонахождении спортсменки. Но есть вероятность, что без вести пропавшая девушка может быть в Грузии.

В феврале прошлого года Цомартова отправилась на соревнования по тайскому боксу, которые проходили в Дагестане. После неудачного выступления она решила прогуляться вдоль Каспийского моря, где, по свидетельствам очевидцев, воспользовалась попутным транспортом. Вскоре девушка перестала выходить на связь, что привело к возбуждению уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пропавшая спортсменка могла уехать в Дубай. В сентябре 2024 года появилась информация, что похожую девушку видели в вышеуказанном городе.