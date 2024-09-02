Есть зацепка: пропавшую студентку из Ростова могли видеть в Дубае

Пропавшая спортсменка из Ростова Анна Цомартова может быть в Дубае

В таинственном деле об исчезновении ростовской студентки Анны Цомартовой появилась зацепка. Похожую девушку видели в Дубае и даже окликнули ее по имени, сообщает aif.ru .

22-летняя Цомартова пропала в феврале. Она участвовала в соревнованиях по тайскому боксу. Потерпев поражение, она отправилась прогуляться по берегу Каспийского моря и пропала. Местность осматривали с вертолета, но ничего не нашли.

Мать девушки Диана считает, что дочь могли вывезти за рубеж, чтобы выдать замуж или завербовать. Наконец, 6 августа у семьи появилась зацепка.

«Нам женщина сообщила, что видела в метро Дубая очень похожую на Анну девушку. Она ее позвала по имени и спросила: „Анна, это ты?“» — рассказала мать пропавшей.

Девушка оказалась русскоговорящей, но заявила, что женщина обозналась, а затем покинула вагон метро. Ее удалось сфотографировать со спины. Мать заявила, что запечатленная на фото похожа на ее дочь и носит такую же косу. Также незнакомка была в медицинской маске, хотя на улице стояла очень жаркая погода.

Информацию сразу передали в СК. Поиски Цомартовой продолжаются. Дело передали в центральный аппарат СК РФ. Теперь им занимаются московские следователи.