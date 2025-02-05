Сотни женщин изнасиловали и заживо сожгли в Конго после разгула повстанцев

В Сети распространилась информация, что после того, как повстанческая группировка М23 захватила город в Конго, сотни женщин подверглись изнасилованию, после чего их заживо сожгли, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Guardian.

Кто именно совершил чудовищные преступления, пока неизвестно. Сообщается, что нападение на женщин-заключенных произошло в крыле тюрьмы Мунзензе в Гоме во время массового побега. Но проверить исправительное учреждение не получилось из-за наложенных ограничений со стороны повстанцев.

4 февраля стало известно, что в Гоме все еще не погребены почти 2 тыс. тел людей, которые погибли после захвата города боевиками М23 в конце января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в африканском Конго повстанцы убили 773 человека. Такое количество людей погибло в период с 26 января 2025 года.