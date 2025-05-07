Сотни российских туристов застряли в аэропорту Абу-Даби из-за ночной атаки БПЛА

Mash: около 180 россиян застряли в аэропорту Абу-Даби из-за атаки по Москве

Около 180 туристов из России застряли в аэропорту Абу-Даби из-за ночного налета украинских беспилотников на Москву. Пассажиры на протяжении восьми часов сидят без еды, сообщает Mash .

Самолет авиакомпании Air Arabia, летящий из Абу-Даби до Москвы, должен был отправиться в 01:30 по местному времени. Однако представители фирмы не предлагают туристам снять отель или где-то их временно разместить.

Путешественникам рекомендуют отменять билеты на самолет и покупать новые. При этом багаж людям не отдают. Его поместили в самолет.

Туроператор, продавший билеты, игнорирует путешественников. На звонки по горячей линии его сотрудники не отвечают.

Ночью украинские боевики попытались нанести удары беспилотниками по Московскому региону. В результате ограничения на прием и вылет самолетов в столичных аэропортах действовали с 01:00 до 05:30. Людям приходилось массово спать на полу.