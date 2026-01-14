Сотни мешков с фрагментами тел обнаружили у стадиона, где пройдет ЧМ-2026

Возле стадиона Estadio Akron в мексиканском штате Халиско, который примет несколько игр Чемпионата мира 2026 по футболу, были найдены около 500 мешков с человеческими останками, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Star.

Первые мешки с фрагментами тел стали находить в феврале 2025 года. Они были закопаны в земле. На человеческие останки наткнулись строители, возводившие жилые дома в районе Лас-Агухас.

Затем были найдены еще множества останков. Расследование показало, что находки связаны как минимум с 22 скрытыми массовыми захоронениями в радиусе около 16 км от стадиона.

Издание El Pais пишет, что Халиско «прославился» количеством пропавших без вести людей. С января по ноябрь 2025 года здесь исчезли 2483 человека. Еще в трех мексиканских штатах ситуация складывается намного хуже.

По словам экспертов, исчезновения связаны с деятельностью наркокартелей. В Халиско орудует одна из самых жестоких преступных группировок в мире.

Ранее в Соединенных Штатах сотрудники полиции нашли в подвале дома множество человеческих останков. Американец выкопал из могил 100 тел и собрал их у себя дома.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.